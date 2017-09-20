На Урале будут судить женщину, обманувшую в соцсетях свыше 200 человек

В Свердловской области будут судить жительницу города Волчанска за мошенничество в социальных сетях.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, женщина, испытывая затруднительное материальное положение, принимала в интернете заказы на поставку одежды. После того как от заказчиков поступали деньги, гражданка прекращала переписку и удаляла их из друзей, не выполнив своих обязательств.

«Первое заявление на действия мошенницы поступило в правоохранительные органы от пострадавшей из Алтайского края. Ею был заказан пуховик стоимостью свыше 4,3 тысячи рублей. Не дождавшись своего заказа, женщина обратилась в полицию», – отмечают в ведомстве.

В результате мошеннических действий обвиняемой пострадали более 200 человек из разных регионов России, в том числе из Алтайскогои Красноярского краева, Воронежской, Тюменской, Самарской областей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 человек – те, кому ущерб причинен на сумму свыше 2,5 тысячи рублей.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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