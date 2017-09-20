Бывший мэр Сысерти возглавил местную думу

В Сысертской думе состоялось первое организационное заседание, на котором были избраны председатель и его заместитель.

Председателем думы был избран бывший мэр города Александр Карамышев, которого поддержали 14 из 19 присутствующих депутатов. Его замом избран депутат Александр Зырянов.

По сообщению местной газеты «Маяк», результат голосования был настолько предсказуем, что Александр Карамышев занял кабинет председателя думы за день до первого заседания думы и голосования.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 14 сентября в Сысерти прошла инаугурация нового главы: место Карамышева в мэрии занял бывший областной министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских.

Добавим, что перед выборами в думу борьбу за квалификационное большинство депутатов в новом составе вели Александр Карамышев и председатель думы прошлого созыва Олеся Сирман-Прочитанская. Однако в новом составе бывшему спикеру места не нашлось вовсе.

Сысерть, Служба новостей РИА «Новый День»

Сысерть. Другие новости 20.09.17

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