Энергетики высадили аллею лиственниц в Первоуральске (ФОТО)

Подразделения «Облкоммунэнерго» подвели предварительные итоги участия во всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», который стартовал 2 сентября. Энергетики вышли на улицы своих городов, чтобы благоустроить парковые и прибрежные зоны, высадить деревья и убрать мусор. Во многих территориях работы уже завершены, также традиционный субботник прошел в Первоуральске.

Посадка лиственниц на субботнике в Первоуральске

«Сегодня мы с коллегами высадили мини-аллею – теперь на одной из центральных улиц Первоуральска будут расти лиственницы. Это долговечное дерево, оно живет до 600 лет. А мы в этом городе работаем, здесь живут наши сотрудники, их дети. Участвовать в таких акциях – очень важно, и в этом году мы впервые делаем это настолько массово. Думаю, через год обязательно повторим», – рассказал один из участников субботника, гендиректор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

В субботнике принял участие Дмитрий Буданов

Всего в экологической акции принимают участие более тысячи сотрудников компании. Напомним, в этом году «Зеленая Россия» проходит в пятый раз в России.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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