«Все чертежи сохранились»: в Екатеринбурге предложили восстановить дом Ипатьева, где расстреляли семью Романовых

В Екатеринбурге предложили восстановить дом инженера-строителя Ипатьева, в подвале которого в 1918 году была расстреляна семья последнего российского царя Николая II. С таким предложением на открытии выставки «Ипатьевский дом: от разрушения к покаянию» выступил начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Александр Капустин. Фото с сайта Екатеринбургской епархии

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, Капустин предложил восстановить Ипатьевский дом как памятник подвига царской семьи. «Пусть это будет новодел, пусть это будет не на подлинном фундаменте, но пусть он будет», – сказал он.

Капустин отметил, что в архивах сохранились все чертежи разрушенного дома, и поблагодарил всех, кто участвовал в сохранении документации и фотоснимков здания. «Я хочу сказать большое спасибо тем нашим архитекторам и просто неравнодушным людям, которые, узнав, что будет это совершено (снос здания – ред.), пришли и сняли размеры, сделали фотографии этого дома, то есть они сохранили его документально, – отметил Капустин. – Он сохранен в архиве. И я думаю, что нам удастся вместе его воссоздать. Это будет точная копия того, что было. И люди смогут приходить, там будут выставки, посвященные событиям нашей отечественной истории».

Вспоминая свои студенческие годы, руководитель областного архива добавил, что посещение дома Ипатьева в последние годы его существования не приветствовалось, но люди «шли с определенной целью – посмотреть и проникнуться тем, что было там совершено». Где именно Александр Капустин хочет видеть восстановленный дом Ипатьева, он не уточнил. В то же время, с его слов, в региональном архиве хранится значительно больше документов, чем представлено на выставке, и выразил надежду на то, что «придет время, когда мы сможем рассказать, показать все то богатство, которое хранится в наших архивах, рассказать о том, что это за дом, как он был снесен».

«Новый День» в рамках спецпроекта «Архивные дела» подробно рассказывал историю легендарного дома Ипатьева. Построенный в конце 1870-х годов на западном склоне Вознесенской горки дом представлял собой каменный двухэтажный особняк с небольшим садом. Архитектура здания учитывала рельеф горки: восточный фасад был одноэтажный, западный имел два этажа, вдобавок – подвал и веранда. В доме были водопровод и канализация, электричество и телефонная связь.

В 1908 году его владельцем стал инженер-строитель Николай Ипатьев, купивший здание у прежнего хозяина (золотопромышленника Шаравьева) за 6 тысяч рублей. Семья Ипатьева жила в помещениях верхнего этажа, а на нижнем располагалась его контора подрядных работ.

Весной 1918 года дом у Ипатьева реквизировали по указанию Уралсовета для размещения семьи Николая II, привезенной по решению Президиума ВЦИК в Екатеринбург из Тобольска. Романовы были помещены в дом 30 апреля и провели в нем 78 дней, после чего их хладнокровно казнили в ночь на 17 июля 1918 года.

После окончания Гражданской войны, начиная с 1922 года, здесь было общежитие студентов университета и квартиры советских служащих. В 1923 году здание отдали под основной фонд областного партийного архива, здесь же устроили филиал Музея революции и Антирелигиозный музей. Основным экспонатом была расстрельная комната в полуподвале, интерьер которой восстановили по фотографиям «белого» следствия и воспоминаниям участников событий (подлинную мебель разобрали и увезли с собой отступающие белые войска). Туда водили экскурсии пионеров, делегаций иностранных коммунистов. Группы посетителей фотографировались на фоне стены, где свою смерть встретили члены царской семьи.

С 1946 по 1971 года здание занимали различные советские конторы: областной партийный архив, областное управление культуры, управление «Союзпечать». В 1974 году дому был присвоен статус историко-революционного памятника всероссийского значения. Но уже в 1975-м Политбюро решило снести дом, что было выполнено первым секретарем Свердловского обкома КПСС Ельциным в сентябре 1977 года.

Снос дома начался 22 сентября 1977 года и продолжался два дня. Но самое главное – официально он был обставлен не как борьба с паломничеством, а как этап развития инфраструктуры города, что не раз позже подмечал первый президент РФ. По решению горсовета Екатеринбурга от 20 сентября 1990 года место, на котором находился дом Ипатьева, было отдано под постройку Храма-на-Крови в память о невинно убиенных. 16 июля 2003 года храм был торжественно открыт. Правда, не на самом месте дома, а дальше по склону. На месте дома сейчас проходит дорога.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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