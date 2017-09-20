Полиция задержала екатеринбуржца, забившего собутыльника камнем

В Екатеринбурге задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в убийстве собутыльника.

Как сообщили в отделе по связям со СМИ городского ОМВД, 17 сентября в 21:10 в отдел полиции № 2 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в районе улицы Новгородцевой. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 46-летнего мужчины с разбитой головой. В ходе опроса жителей близлежащих домов и очевидцев инцидента удалось выяснить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний знакомый жертвы. После проведённых оперативно-разыскных мероприятий сыщики уголовного розыска отдела полиции № 2 задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть. Задержанный полностью признал свою вину и рассказал о причинах конфликта.

С его слов, в тот вечер он с потерпевшим распивал спиртное на улице. Внезапно между ними возникла ссора. В ходе словесной перепалки подозреваемый схватил с земли камень и стал бить оппонента по голове. Пострадавший скончался на месте.

Стоит отметить, что злоумышленник освободился из мест лишения свободы в 2014 году, где отбывал наказание за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В пресс-службе СУ СКР добавляют, что мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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