В колонию строгого режима прислали тапочки ЛГБТ-расцветки – их забрали сотрудники ГУФСИН (ВИДЕО)

В колонии строгого режима сотрудники изъяли разноцветные тапочки, прощупав которые, обнаружили спрятанную СИМ-карту.

Радужные тапочки в ИК строгого режима

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУФСИН по Свердловской области, сотрудники ИК-19 (г. Тавда, строгий режим) при досмотре личных вещей гражданки Ш., прибывшей на длительное свидание к осужденному К. (ст.158 ч. 2 «Кража» УК РФ к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы), обнаружена и изъята СИМ-карта, спрятанная в тапочках. Проводится проверка. Открыто административное производство. Добавим, что и раньше в ИК-19, как и во все прочие ИК, пытались доставить запрещенные предметы (телефоны, наркотики) с помощью арбалета и в посылках.

Тавда, служба информации РИА «Новый день»

Тавда. Другие новости 20.09.17

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