Председателем Первоуральской гордумы станет женщина-единоросс

Депутаты вновь избранной Первоуральской городской думы от партии «Единая Россия» сформировали фракцию и определились со своим кандидатом в председатели думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Первоуральском отделении ЕР, на местной конференции партии было решено выдвинуть в председатели ПГД директора Дворца водных видов спорта ОАО «ПНТЗ» Галину Селькову. С учетом того, что депутаты-единороссы занимают в Первоуральской думе 21 место из 25, можно не сомневаться, что этот выбор будет утвержден и на заседании самой думы.

Спикер предыдущего созыва Николай Козлов после выборов 10 сентября место в думе сохранил, но руководящий пост потерял.

Добавим, что в остальных вновь избранных муниципальных думах также продолжается формирование руководящих органов. В Сысерти председателем стал бывший мэр Александр Карамышев, в Нижнем Тагиле, как ожидается, решение будет принято завтра.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 20.09.17

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