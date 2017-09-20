В Екатеринбурге внедорожник сбил рок-музыканта (ВИДЕО)

В Екатеринбурге внедорожник сбил гитариста одной из рок-групп.

Паркетник сбил музыканта

Как сообщают читатели РИА «Новый День», происшествие случилось на улице Орджоникидзе. После репетиции слегка подшофе музыкант возвращался домой и остановился посреди улицы по непонятной причине. Его заметили прохожие, которые сочли нужным запечатлеть гитариста для потомков, и именно в это время некая атовладелица паркетного внедорожника столкнулась со служителем муз.

Продолжение смотрите на видео.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.09.17

В Верхнем Тагиле загрязнение земли химикатами вылилось в уголовное дело. / Председателем Первоуральской гордумы станет женщина-единоросс. / «Может, просто выгоним Боровика?»: обсуждение штрафов для депутатов-прогульщиков ЕГД опять зашло в тупик. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»