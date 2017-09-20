В Екатеринбурге внедорожник сбил рок-музыканта (ВИДЕО)

В Екатеринбурге внедорожник сбил гитариста одной из рок-групп.
Паркетник сбил музыканта
Как сообщают читатели РИА «Новый День», происшествие случилось на улице Орджоникидзе. После репетиции слегка подшофе музыкант возвращался домой и остановился посреди улицы по непонятной причине. Его заметили прохожие, которые сочли нужным запечатлеть гитариста для потомков, и именно в это время некая атовладелица паркетного внедорожника столкнулась со служителем муз.
Продолжение смотрите на видео.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 20.09.17
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