ФК «Урал» вылетел из Кубка России после разгромного поражения от «Шинника»

Екатеринбургский ФК «Урал» потерпел разгромное поражение в Ярославле от местного «Шинника» в матче 1/16 финала Кубка России. Это была первая игра «шмелей» в нынешнем розыгрыша второго по значимости трофея в российском футболе, при этом в прошлом сезоне «Урал» добрался до финала турнира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «шмели» в первом матче Кубка России сыграли с ярославским «Шинником», который выступает в ФНЛ. Эту встречу подопечные Александра Тарханова проводили сегодня на выезде. «Шинник» добился убедительной победы – 3:0. В составе ярославской команды голами отметились Алмаз Фатихов, Никита Безлихотнов и Сергей Крамаренко. В 1/8 финала «Шинник» сыграет с сильнейшим в матче «Тамбов» – «Арсенал».

Напомним, в предыдущем розыгрыше Кубка России «Урал» впервые в своей истории вышел в финал, где проиграл столичному «Локомотиву» со счетом 0:2. До этого высшим достижением «оранжево-черных» был выход в полуфинал этого турнира в сезоне-2007/2008, где «шмели» встречались с пермским «Амкаром». Тогда екатеринбуржцы проиграли со счетом 0:1. Несколько раз «Урал» доходил до 1/4 финала, но рубеж 1/8 финала преодолевали крайне редко.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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