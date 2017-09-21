Ночью на ВИЗе горели дорогие иномарки – пожарные не могли попасть в закрытый двор

Ночью на улице Фролова сгорели два автомобиля и пострадали в огне еще два. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Примечательно, что ЧП случилось в закрытом дворе, а все пострадавшие в огне автомобили стоят выше среднего – BMW, Range Rover, Nissan Qashqai и Land Cruiser Prado.

Местные жители, проснувшиеся посреди ночи от криков «Пожар! Машина горит!», рассказывают, что охрана, которая следит за территорией, долго не реагировала, а пожарным не сразу удалось попасть внутрь огороженного двора. «Пожарные подъехали минут через 10 к запертым навсегда боковым воротам и вроде как издалека тянули шланг через решетку. Это тот самый двор, где охрана днем хамит из будочки жильцам и их гостям, а ночью дрыхнет: никто проехать не может через ворота, и сигналят по двадцать минут. Еще чтобы они пропустили такси или машину друзей, жильцы должны им позвонить заранее и сообщить номер машины, фамилию, квартиру и на сколько минут заезжают во двор», – рассказывают пользователи форумов.

По официальным данным, пожарные получили сигнал о происшествии в 4 часа 10 минут. К моменту их приезда уже полностью сгорели BMW и Range Rover, огнем были повреждены кузова Nissan и Land Cruiser.

«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 4-х минут», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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