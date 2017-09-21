Четверг, 21 сентября 2017, 11:14 мск

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У Макаровского моста неизвестный водитель сбил мальчика-велосипедиста и скрылся (ФОТО)

У Макаровского моста неизвестный водитель сбил мальчика-велосипедиста и скрылся (ФОТО)

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 20 сентября в 16:15 у дома № 9 на улице Челюскинцев.

Новый День: У Макаровского моста неизвестный водитель сбил мальчика-велосипедиста и скрылся (ФОТО)

Как сообщили РИА «Новый День» в городском ОГИБДД, неустановленный водитель при движении со стороны переулка Красного в сторону улицы Ельцина (у въезда на Макаровский мост) сбил 15-летнего мальчика-велосипедиста, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После происшествия водитель с места происшествия скрылся. Подросток получил травмы.

Новый День: У Макаровского моста неизвестный водитель сбил мальчика-велосипедиста и скрылся (ФОТО)

Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 -950-20-127-89, 366-43-93, 02 или прибыть в дежурную часть ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: ул. Степана Разина, 20.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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