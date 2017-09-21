У Макаровского моста неизвестный водитель сбил мальчика-велосипедиста и скрылся (ФОТО)

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 20 сентября в 16:15 у дома № 9 на улице Челюскинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском ОГИБДД, неустановленный водитель при движении со стороны переулка Красного в сторону улицы Ельцина (у въезда на Макаровский мост) сбил 15-летнего мальчика-велосипедиста, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После происшествия водитель с места происшествия скрылся. Подросток получил травмы.

Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 -950-20-127-89, 366-43-93, 02 или прибыть в дежурную часть ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: ул. Степана Разина, 20.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.09.17

Ночью на ВИЗе горели дорогие иномарки – пожарные не могли попасть в закрытый двор. / Уходящий с должности глава Белоярки пытается напоследок создать «коллективного Юдина». / 21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»