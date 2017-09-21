Губернатор Куйвашев уехал в Париж – будет там работать

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился во Францию – два дня, сегодня и завтра, он проведет в Париже. Там глава региона, как сообщили в департаменте информполитики, будет работать. «Во главе российской делегации он продолжит работу по продвижению заявки Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге», – отметили в ДИПе.

В Париже Куйвашев передаст заместителю генсека МБВ Димитрию Керкентзесу заявочное досье Екатеринбурга, встретится с представителем РФ во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям посольства РФ в пятой республике Дмитрием Плахотнюком.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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