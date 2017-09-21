В Кушве мать ученика, пострадавшего от пинка одноклассницы, отсудила у школы 50 тысяч рублей

Прокуратура Кушвы через суд добилась компенсации морального вреда в пользу школьника, который пережил операцию после пинка его одноклассницы на уроке физкультуры. Виновником происшествия определен учитель, не уследивший за детьми, а денежная компенсация взыскана со школы.

Несчастный случай с ребенком произошел 31 января 2017 года. В этот день он вместе с другими учениками средней школы №6 находился на берегу Кушвинского пруда у здания ДЮСШ, где готовился к уроку. В этот момент к школьнику подошла его одноклассница и пнула его, причинив травму и сильную боль. После случившегося мальчик находился на лечении в городской больнице, где ему была сделана операция, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В управлении образования Кушвы был составлен акт о несчастном случае с учащимся. Из документа следует, что причинами происшествия послужили ослабление контроля со стороны учителя физкультуры за школьниками во время урока, ссора между детьми. Лицом, допустившим нарушения правил охраны труда и техники безопасности, определен учитель физкультуры.

Во время проверки прокуратуры мать пострадавшего ребенка пояснила, что педагог до сих пор не принес извинения их семье и не возместил затраты по лечению мальчика. По ее заявлению надзорное ведомство обратилось в суд для взыскания со школы №6 компенсации морального вреда. Исковые требования были полностью удовлетворены, суд определил сумму взыскания в 50 тысяч рублей в пользу школьника.

Кушва, служба информации РИА «Новый День»

Кушва. Другие новости 21.09.17

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