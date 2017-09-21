Тепло получили 40% домов в Свердловской области

В Свердловской области отапливается 40% жилья и 70% учреждений социальной сферы. Причем полностью тепло подается в 26 из 94 муниципалитетов.

Напомним, ранее в министерстве энергетики и ЖКХ региона отмечали, что к 1 октября отопление должно появиться у всех потребителей. К этой дате в муниципалитетах должны начать работу горячие линии, куда могут обращаться жители в случае срывов графика подачи тепла или низкого температурного режима.

Номера телефонов должны быть опубликованы на официальных сайтах органов МСУ и на сайте регионального минЖКХ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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