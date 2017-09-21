«Примите какие-нибудь меры!». Пациенты уральской больницы пожаловались на потоп в отделении хирургии

На Среднем Урале пациенты Краснотурьинской городской больницы пожаловались на потоп, произошедший в хирургическом отделении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последствия коммунального происшествия выложены в группе «Мобильный репортер (Краснотурьинск)» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках видно, как полы в медицинском учреждении заставлены стоящими в ряд ведрами и тазиками, в которые с потолка льется вода. Подписчики сообщества уточняют, что потоп случился в хирургическом отделении больницы. «Это городская больница 1 хирургическое отделение!!! Все бежит, примите какие-нибудь меры», – говорится в сообщении. В самой больнице пока никак не комментируют происходящее.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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