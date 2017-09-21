На встрече с президентом Куйвашеву указали его место (ФОТО)

Президент Владимир Путин накануне в Кремле встретился с губернаторами, избранными 10 сентября, поздравил их и обозначил задачи на будущее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свердловский губернатор Евгений Куйвашев оказался в какой-то мере обделен президентским вниманием. Евгению Владимировичу досталось место практически в самом конце стола, а слова ему, судя по опубликованной на сайте Кремля стенограмме встречи, не предоставили вовсе. Самые длительные диалоги у главы государства состоялись с пермским губернатором Максимом Решетниковым, калининградским – Антоном Алихановым, белгородским – Евгением Савченко, севастопольским – Дмитрием Овсянниковым и с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Свердловчане гадают, не является ли это косвенным признаком того, что президент не слишком доволен Евгением Куйвашевым. Причины могут быть разные: на выборах 10 сентября областной центр, Екатеринбург, фактически провалил явку – на избирательные участки пришло чуть более 20% избирателей, да и из них Куйвашева поддержали меньше половины. В целом по области явка составила 37%, да и то во многом благодаря розыгрышу квартир и машин от благотворительного фонда «Уральские самоцветы».

Кроме того, именно в Екатеринбурге в субботу, 16 сентября, прошел один из самых многолюдных митингов Алексея Навального. Добавим, что Путин задал губернаторам задачу, выполнить которую Куйвашеву будет крайне затруднительно. Президент потребовал, чтобы формирование новых команд избранных губернаторов проходило в открытой и понятной форме. По словам Путина, молодые люди должны понимать, чувствовать и видеть, что социальный лифт работает «вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей». Между тем Евгений Куйвашев уже дал понять, что больших перемен в составе областного правительства не будет и большинство министров сохранит свои посты.

В то же время политологи не рекомендуют искать в схеме рассадки губернаторов за президентским столом какие-то скрытые знаки. «Я бы не стал видеть в этом какие-то знаки. Конец стола – понятие условное. Ближе к президенту разместили вновь избранных губернаторов, им и дали высказаться (Решетников, Алиханов, Цыденов, Овсянников). Причем они отвечали на вопросы из так называемой зеленой папки. Куйвашев на вопрос из этой папки уже ответил: дорога на Серебрянку отремонтирована. Следует учитывать, что в эфир пошла явно не вся запись встречи, ведь всего там было 16 избранных губернаторов. Из ветеранов-губернаторов в обзор для СМИ включен только Савченко из Белгородской области как самый передовой руководитель. Обратите внимание, что даже на сайте президента в конце стенограммы стоит значок <...>», – пояснил РИА «Новый День» директор Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.09.17

«Примите какие-нибудь меры!». Пациенты уральской больницы пожаловались на потоп в отделении хирургии. / В Екатеринбург едет очередная группа ревизоров FIFA для инспекции Центрального стадиона. / Тепло получили 40% домов в Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»