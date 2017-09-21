В Екатеринбурге единороссы публично отчихвостили журналистку за наклейку с Путиным (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня произошел неприятный инцидент на заседании комитета Свердловского заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Одна из журналисток, которая пришла на комитет, чтобы написать о решениях депутатов текст, вызвала неподдельный гнев парламентариев. В частности, представителей «Единой России» Валерия Савельева и Владимира Терешкова. Возмущение вызвала наклейка девушки на ее ноутбуке с надписью «Я не голосовал за Путина».

«Это что за девушка? Что она тут делает вообще? Почему она себе такое позволяет?» – возмутился один из депутатов. «Такие проявления недопустимы», – согласился председатель комитета Терешков. Депутат Илья Бондарев успел сфотографировать журналистку-бунтарку Дарью Александрович.

Впрочем, заседание комитета продолжилось, несмотря на явную неприязнь депутатов журналистку из зала не удалили. Однако некоторые парламентарии после заседания в беседе с корреспондентом «Нового Дня» заметили, что, возможно, доступ в ЗССО ей теперь закроют.

Напомним, для представителей СМИ в областном парламенте действует разовая аккредитация: чтобы попасть на заседание заксо или одного из его комитетов, нужно заранее предупредить об этом пресс-службу, чтобы журналиста внесли в списки на вход.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

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