В Екатеринбурге утром эвакуировали офис Сбербанка из-за забытого пакета

Сегодня утром полиция оцепила здание отделения Сбербанка, расположенного на улице 8 Марта, 99. Посетителей и персонал банка эвакуировали. Как выяснилось, спецслужбы были подняты по тревоге из-за забытого кем-то пакета.

«Около 10 часов утра в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного пакета. В 11:10 проверка была завершена. Пакет опасности не представляет», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД.

Напомним, в Екатеринбурге во вторник прошла масштабная эвакуация горожан из-за ложных сообщений о заложенных бомбах в городской мэрии, офисном здании «Рубин», ТРЦ «Гринвич» и цирке. Сейчас правоохранительные органы устанавливают авторов анонимок об угрозе взрыва.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.09.17

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