Выбор спикера думы Нижнего Тагила оказался неожиданным

Неожиданное решение приняли сегодня собравшиеся на первое заседание депутаты нового созыва Нижнетагильской городской думы.

Как сообщил РИА «Новый День» депутат Антон Гусев, выбрать председателя с первого раза депутатам не удалось – ни один из кандидатов не набрал нужных 15 голосов. Предложены были двое: директор Нижнетагильских тепловых сетей Андрей Обельчак, которого считают креатурой мэра Сергея Носова, и директор по персоналу НТМК (Евраз) Алексей Пырин, которого поддерживают «заводские» депутаты. Со второй попытки с перевесом в три голоса победил Пырин.

Напомним, до выборов в кулуарах активно муссировалась версия, что Сергей Носов проведет в спикеры руководителя своего аппарата Андрея Ленду. Депутатский мандат Ленда действительно мог получить, но отказался от него сам, оставшись на прежней должности. Говорят – отказался именно потому, что не был уверен, что дума поддержит его кандидатуру в качестве спикера.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 21.09.17

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