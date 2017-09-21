В Каменске-Уральском молодого человека посадили на 9 лет за 30 кг наркотиков

В Свердловской области вынесли обвинительный приговор молодому человеку, который попался с 30 килограммами наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказался 21-летний житель Уфы Алексей Мамаев. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Мамаев договорился в интернете с человеком (его личность установить не удалось) о том, что будет доставать наркотики из тайников, хранить их и продавать в разных регионах. В мае этого года молодой человек приехал из Башкирии в Каменский район, достал из тайника наркотики массой почти 30 килограмм и положил их в свою иномарку BMW X5. Дальнейшему плану помешали сотрудники ФСБ, которые задержали парня.

По информации городского суда Каменска-Уральского, молодому человеку назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. В прокуратуре Свердловской области добавляют, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.09.17

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