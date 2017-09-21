Минтранс придумал 20 новых правил для свердловских таксистов

Министерство транспорта Свердловской области решило упорядочить областной закон в сфере транспортного обслуживания населения в части работы такси. О них рассказал заместитель главы ведомства Дмитрий Брусянин.

По его словам, министерство будет проверять службы такси раз в три года по следующим параметрам.

– Наличие на кузове цветной схемы;

– Наличие на крыше опознавательного оранжевого фонаря;

– Размещение справа от водителя наименование фрахтовщика, условия оплаты, визитки и данных контрольного органа;

– Наличие в салоне правил пользования такси в распечатанном виде крупным шрифтом;

– Стаж водителя не менее трех лет;

– Прохождение ТО и ремонта;

– Прохождение ТО каждые полгода;

– Контроль технического состояния автомобиля перед выездом на линию;

– Проведение такого контроля только компетентными лицами;

– Прохождение водителями предрейсового контроля;

– Весенние результатов предрейсового контроля в специальный журнал;

– Наличие документов у медработника, позволяющих проводить предрейсовый контроль водителей;

– Наличие в салоне автомобиля кассовых чеков или квитанций;

– Оформление путевых листов на каждое транспортное средство;

– Регистрация путевых листов в специальном журнале;

– Регистрация заказов в журнале;

– Наличие в салоне оригинала разрешения на деятельность по перевозке пассажиров;

– Наличие комиссии по проведению обследования транспортных средств;

– Организация работы комиссии;

– Наличие оформленных паспортов доступности транспортного средства.

По словам г-на Брусянина, требования не относятся к т.н. диспетчерским службам такси (включая «Яндекс», Uber, GetTaxi, «Три десятки», и т.д.) и к субъектам малого предпринимательства. Также он отметил, что мнения самих представителей бизнеса по перевозке пассажиров в министерстве не спрашивали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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