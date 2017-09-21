Четверг, 21 сентября 2017, 14:38 мск

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В Первоуральске эвакуировали мэрию

В Первоуральске эвакуировали мэрию
Фото Юлии Королевой

Сегодня днем в Первоуральске пришлось выводить на улицу работников местной мэрии. Жители города предположили, что эпидемия лжеминирований перекинулась на небольшие города. Напомним, позавчера в Екатеринбурге были эвакуированы администрация города, торговый центр «Гринвич», офисное здание «Рубин» и цирк после анонимных электронных писем в адрес ФСБ, в которых было сказано, что на разных объектах будут заложены бомбы.

В Первоуральске к зданию администрации города приехали машины полиции, скорой помощи, пожарные. По некоторым данным, силы стянуты к мэрии также из-за сообщения о взрывчатке. Однако в самой администрации это опровергают, отмечая, что проводятся плановые учения.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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