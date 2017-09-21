Четверг, 21 сентября 2017, 14:38 мск

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В Асбесте сорвалось первое заседание думы, на котором планировалось избрать спикера

В Асбесте сорвалось первое заседание думы, на котором планировалось избрать спикера
Фото Натальи Крыловой

Первое заседание городской думы Асбеста, где депутаты должны были избрать нового председателя, не состоялось по причине срыва кворума. Не явились избранники от партии «Единой России» и несколько самовыдвиженцев – представители предприятия «Ураласбест» и бюджетники.

Как сообщила «Новому Дню» депутат Наталья Крылова, первое заседание думы должен был созвать бывший спикер Валерий Белошейкин, а вести собрание до того, как будет избран новый председатель, полагалось старейшему депутату. «На заседание пришли 12 человек, депутаты КПРФ и самовыдвиженец Шабанов, который поддерживает нас. Но для кворума не хватило еще двух голосов. Остальные депутаты не пришли по разным причинам, кто на больничный ушел, кто оказалась в командировке. Я понимаю, что «Единая Россия» не желает видеть меня председателем, но мы открыты к диалогу, готовы работать. Я за кресло спикера не держусь, мне важнее принять бюджет города», – заявила Наталья Крылова.

Она добавила, что сейчас будет вести переговоры с ЕР и попробует договориться о созыве заседания думы на 27 сентября.

Напомним, результаты выборов в городскую думу Асбеста по итогам 10 сентября стали сенсационными. Неожиданно для многих депутатские мандаты получили 11 коммунистов во главе с Крыловой, которые активно выступают против строительства сурьмяного завода в муниципалитете.

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

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