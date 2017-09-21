На Средний Урал идет волна арктического воздуха, которая принесет снег

Уральский гидрометцентр выпустил метеорологическое предупреждение о резком снижении температуры воздуха в ближайшие сутки. В ночь на 22 сентября на территории Свердловской области местами ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов. В следующие дни погода станет еще холоднее.

«Сейчас на Европейскую часть России опускается обширный антициклон. По его восточной периферии, которая коснется Уральского региона, с арктического побережья будут скатываться порции холодного влажного воздуха. Поэтому в ближайшие 5-7 суток сухая погода может чередоваться с кратковременными осадками (небольшой дождь с мокрым снегом) при низкой температуре: ночью -3…+2 градусов, на следующей неделе до -5, днем от 4 до 12 тепла», – сообщила главный метеоролог региона Галина Шепоренко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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