В Екатеринбурге спасатели сняли 5-летнего мальчика с козырька балкона

В Екатеринбурге сотрудники МЧС спасли ребенка, оказавшегося вчера вечером на козырьке балкона 4 этажа жилого дома на проспекте Космонавтов. О том, что маленький мальчик сидит один в опасном месте, спасателям сообщили сотрудники полиции.

Как оказалось, 5-летний ребенок остался дома один и беспрепятственно вышел на балкон квартиры на пятом этаже, открыл окно, перелез через перила и очутился на козырьке балкона этажом ниже. Приехавшие спасатели оценили ситуацию и решили снять мальчика с помощью альпинистского снаряжения. Как рассказал один из участников операции Владимир Акулов, сотрудники МЧС проникли на чердак, затем один из спасателей спустился по веревке вниз к ребенку, а двое других страховали ребенка. Один был на балконе четвертого этажа, а второй спасатель вместе с прохожими натянул под балконом одеяло. Спасательная операция завершилась благополучно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента с ребенком и проводит проверку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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