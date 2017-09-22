В аэропорту Кольцово проведут учения МЧС

Региональное управление МЧС России предупредило о том, что проведет сегодня тренировку в аэропорту Кольцово в рамках подготовки к пожарно-тактическим учениям. «Просим жителей и гостей города не беспокоиться, аэропорт работает в штатном режиме», – сказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

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