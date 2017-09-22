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В аэропорту Кольцово проведут учения МЧС

В аэропорту Кольцово проведут учения МЧС

Региональное управление МЧС России предупредило о том, что проведет сегодня тренировку в аэропорту Кольцово в рамках подготовки к пожарно-тактическим учениям. «Просим жителей и гостей города не беспокоиться, аэропорт работает в штатном режиме», – сказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге спасатели сняли 5-летнего мальчика с козырька балкона. / У екатеринбурженки, решившейся на мастэктомию как Джоли, отнимают приемных детей.

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22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

В Екатеринбурге спасатели сняли 5-летнего мальчика с козырька балкона

У екатеринбурженки, решившейся на мастэктомию как Джоли, отнимают приемных детей
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