В Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома (ФОТО)

В Нижнем Тагиле ищут 16-летнюю Кристину Шарову, которая ушла из дома и пропала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, 18 сентября девушка ушла из дома по улице Энергетиков, 6, в школу и не вернулась. От классного руководителя мама узнала, что девушка в школу не приходила. Родные попытались самостоятельно разыскать девочку, но ничего не получилось, на связь она не выходит.

19 сентября мать Кристины обратилась в полицию.

В начале сентября девушка уже уходила из дома, тогда сотрудники полиции разыскали ее и передали матери.

Полицейские проверили знакомых, одноклассников девушки, традиционные места сбора подростков на территории Ленинского района, неоднократно пытались связаться с ней по телефону. До настоящего времени поиски результатов не принесли.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения пропавшей девушки, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8-3435-97-64-02 или на линию 02.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 22.09.17

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