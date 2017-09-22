Энергетики не включат отопление должникам: Облкоммунэнерго недополучили полмиллиарда

В преддверии отопительного сезона энергетики продолжают работу по взысканию задолженности с потребителей. Некоторым из тех, кто не погасит долги, не включат отопление. Правда, это касается только административных зданий. Об этом рассказали в пресс-службе Облкоммунэнерго. Там отметили, что общая задолженность потребителей составляет почти 600 млн рублей, причем 480 миллионов из них – это неоплаченные счета жителей многоквартирных домов, неперечисленные средства управляющих компаний, ТСЖ и частного сектора, подключенного к центральному отоплению.

«Сумма долга действительно астрономическая, поэтому сейчас мы усиливаем работу по взысканию задолженности. Будем увеличивать количество поданных исков, активизировать совместную работу с приставами. Неплательщики должны понимать, что в конечном счете им придется погасить не только сам долг, но и набежавшую пеню. А это ощутимо – ее размер иной раз сопоставим с суммой основного долга. Мы вынуждены идти на это. Объекты нужно готовить к зиме, ремонтировать, и без средств это невозможно», – рассказал заместитель гендиректора по реализации услуг Облкоммунэнерго Евгений Волков.

По его словам, из 13 «тепловых» территорий предприятия долгов не имеет всего один муниципалитет – это Арти. В лидерах по размеру задолженности перед энергетиками числятся Артемовский с 201 млн рублей и Кировград с 160 млн.

Впрочем, это не только долги частных потребителей, но и учреждения всех уровней. На девять объектов энергетики решили не подавать тепло, пока те не рассчитаются. Два таких объекта находятся в Артемовском, четыре в поселке Баранчинском и три в Новой Ляле. «Тепло в них будет подано только после полной оплаты долга и компенсации затрат ресурсника на отключение-включение объекта – в среднем это 2 440 рублей», – отметили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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