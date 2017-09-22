В Березовском будут судить силовика, который в пьяном состоянии выстрелил прохожему в голову

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего полицейского-кинолога, который в пьяном состоянии выстрелил прохожему в голову. Силовика уже уволили из органов внутренних дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых окажется старшина полиции, работавший в группе охраны и конвоирования подозреваемых ИВС ОМВД России по городу Березовскому. Ему инкриминируют пункты «а», «б» части 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением оружия». По версии следствия, вечером 30 июня полицейский остановил на лесной дорожке в Березовском двух мигрантов. Они ничего не нарушали, но силовик предъявил им служебное удостоверение и потребовал показать документы, удостоверяющие личность. При этом все указывало на то, что правоохранитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Понимая, что полицейский пьян, один из гастарбайтеров бросился бежать. Тогда страж порядка достал пистолет и выстрелил в беглеца. Пуля задела голову мужчины. Ранение волосистой части головы эксперты признали легким вредом здоровью, сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемый в ходе следствия свою вину признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

В полиции добавляют, что начальник областного полицейского главка Михаил Бородин назначил по факту ЧП служебную проверку. Провинившегося сотрудника уволили, а его начальству объявили выговор. «В ходе предстоящего судебного разбирательства, если вина подозреваемого подтвердится, он понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. Генерал Бородин подписал приказ, в соответствии с которым за допущенные просчеты в работе по воспитанию личного состава непосредственные руководители старшины полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Трем должностным лицам объявлен строгий выговор, еще один руководитель предупрежден о неполном служебном соответствии, что является самым суровым наказанием в системе МВД России, за ним следует только увольнение», – отметил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Горелых.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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