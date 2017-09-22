Деревня в Талицком округе рискует быть отрезанной от мира из-за аварийного моста

Прокуратура потребовала от властей Талицкого городского округа отремонтировать покосившийся мост через реку Юрмыч, соединяющий два населенных пункта. Аварийное сооружение служит единственным путем из деревни Заречная, в которой проживает полторы сотни жителей, в том числе 27 детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, на опасный мост пожаловалась жительница села Вновь-Юрытское. Проверка подтвердила, что путепровод длиной в 40 метров действительно представляет опасность. В частности, на нем есть накренившаяся пешеходная дорожка, которая наложена на старый, наполовину обрушившийся мост. В паводковый период вода раскачивает сооружение, что опасно для людей, переходящих мост пешком.

Кроме того, сооружение служит для транспортного соединения между деревней Заречная и селом Вновь-Юрытское, а также используется для проезда специального транспорта – противопожарных служб и скорой медицинской помощи.

Поскольку местные власти в течение длительного времени не обеспечивали безопасную эксплуатацию моста, прокуратура подала в суд на администрацию Талицкого округа и Вновь-Юрмытскую сельскую управу. По решению суда, муниципальные руководители должны в течение полугода отремонтировать аварийный мост.

Талица, служба информации РИА «Новый День»

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