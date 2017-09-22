Пятница, 22 сентября 2017, 10:54 мск

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Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска
Фото Валерия Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области завершился чемпионат МВД по многоборью кинологов. В течение почти недели 79 полицейских команд соревновались в мастерстве работы по различным профилям и обменивались опытом.

Новый День: Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в состязаниях приняли участие более 400 силовиков и 227 служебно-разыскных собак. Команды продемонстрировали умение обнаруживать наркотические средства и взрывчатку, задерживать преступников и работать по следу. В первой дисциплине больше всего набрал баллов и стал победителем Андрей Малышев из ГУ МВД России по Новосибирской области. По поиску взрывчатых веществ в помещении лучший результат показал Рамиль Камаев из МВД по Республике Татарстан. Быстрее всех с поиском и обнаружением взрывчатки в транспортном средстве справилась Ирина Федорова из УМВД России по Новгородской области. Самый лучший результат в дисциплине поиска и обнаружения взрывчатых веществ в отдельно стоящем предмете показал Никита Гонтаренко из УМВД России по Калужской области. На открытой местности в поиске взрывчатки первое место завоевала капитан Светлана Боженова из ГУ МВД России по Свердловской области.

Новый День: Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

По совокупности набранных очков «золото» взяла Татьяна Луженкова из ГУ МВД России по Челябинской области, «серебро» Руслан Родыгин из УМВД России по Кировской области и «бронзу» – Светлана Боженова из ГУ МВД России по Свердловской области.

Новый День: Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

В розыскном профиле на первой ступени пьедестала оказалась Марина Еремина из ГУ МВД России по Красноярскому краю, второе место у Татьяны Царевой из ГУ МВД России по Нижегородской области и замкнул тройку лидеров Александр Конарев из УМВД России по Белгородской области.

Новый День: Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

Среди команд, разбитых на две группы, победителями стали кинологи ГУ МВД России по Челябинской области и УМВД России по Кировской области, вторыми – ГУ МВД России по Алтайскому краю и УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу, третьими – ГУ МВД России по Новосибирской области и УТ МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

Новый День: Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

Золотым призерам в обеих группах помимо кубков, памятных подарков и грамот вручили еще и ключи от автомобилей «Лада-гранта».

Новый День: Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

«Несмотря на то, что сейчас XXI век, собаки по-прежнему остаются незаменимыми помощниками правоохранительных органов. Только в Свердловской области за восемь месяцев 2017 года кинологи со своими помощниками 2483 раза выезжали на места происшествий. С участием служебно-розыскных собак раскрыто 1062 преступления. Всего в свердловском гарнизоне полиции служит 357 служебных собак, 94 из них работают по следу, 23 специализируются на поиске взрывчатых веществ, 16 – наркотиков, 4 работают по обнаружению тел погибших людей, 25 несут караульную службу, 40 – в конвойных подразделениях. Кинологи и их питомцы выезжают для поиска пропавших людей, на убийства, разбои, грабежи и кражи», – отметил Горелых. По его словам, в 2018 году аналогичный чемпионат состоится в Вологодской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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