Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска

В Свердловской области завершился чемпионат МВД по многоборью кинологов. В течение почти недели 79 полицейских команд соревновались в мастерстве работы по различным профилям и обменивались опытом.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в состязаниях приняли участие более 400 силовиков и 227 служебно-разыскных собак. Команды продемонстрировали умение обнаруживать наркотические средства и взрывчатку, задерживать преступников и работать по следу. В первой дисциплине больше всего набрал баллов и стал победителем Андрей Малышев из ГУ МВД России по Новосибирской области. По поиску взрывчатых веществ в помещении лучший результат показал Рамиль Камаев из МВД по Республике Татарстан. Быстрее всех с поиском и обнаружением взрывчатки в транспортном средстве справилась Ирина Федорова из УМВД России по Новгородской области. Самый лучший результат в дисциплине поиска и обнаружения взрывчатых веществ в отдельно стоящем предмете показал Никита Гонтаренко из УМВД России по Калужской области. На открытой местности в поиске взрывчатки первое место завоевала капитан Светлана Боженова из ГУ МВД России по Свердловской области.

По совокупности набранных очков «золото» взяла Татьяна Луженкова из ГУ МВД России по Челябинской области, «серебро» Руслан Родыгин из УМВД России по Кировской области и «бронзу» – Светлана Боженова из ГУ МВД России по Свердловской области.

В розыскном профиле на первой ступени пьедестала оказалась Марина Еремина из ГУ МВД России по Красноярскому краю, второе место у Татьяны Царевой из ГУ МВД России по Нижегородской области и замкнул тройку лидеров Александр Конарев из УМВД России по Белгородской области.

Среди команд, разбитых на две группы, победителями стали кинологи ГУ МВД России по Челябинской области и УМВД России по Кировской области, вторыми – ГУ МВД России по Алтайскому краю и УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу, третьими – ГУ МВД России по Новосибирской области и УТ МВД России по Северо-Западному Федеральному округу.

Золотым призерам в обеих группах помимо кубков, памятных подарков и грамот вручили еще и ключи от автомобилей «Лада-гранта».

«Несмотря на то, что сейчас XXI век, собаки по-прежнему остаются незаменимыми помощниками правоохранительных органов. Только в Свердловской области за восемь месяцев 2017 года кинологи со своими помощниками 2483 раза выезжали на места происшествий. С участием служебно-розыскных собак раскрыто 1062 преступления. Всего в свердловском гарнизоне полиции служит 357 служебных собак, 94 из них работают по следу, 23 специализируются на поиске взрывчатых веществ, 16 – наркотиков, 4 работают по обнаружению тел погибших людей, 25 несут караульную службу, 40 – в конвойных подразделениях. Кинологи и их питомцы выезжают для поиска пропавших людей, на убийства, разбои, грабежи и кражи», – отметил Горелых. По его словам, в 2018 году аналогичный чемпионат состоится в Вологодской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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