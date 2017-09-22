Автобусы будут объезжать улицу Стрелочников из-за строительства теплосети

Маршруты автобусов № 13 и 60 меняют схему движения по причине строительства сети теплоснабжения.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, работы начинаются с 23 сентября на улице Стрелочников между домами № 1 и № 5 и пройдут в два этапа. Первый закончится 24 сентября. Второй этап пройдет с 30 сентября по 1 октября.

В связи с этим маршруты общественного транспорта № 13 и 60 меняют схему движения.

Автобусы под № 13 («Площадь 1905 года – ДМБ № 9») будут останавливаться напротив БЦ «Вокзальный» при движении в сторону детской больницы, то есть остановка «Вокзальная» будет перенесена. При обратном маршруте автобус проследует по улицам Готвальда, Машинистов, Гражданской, Челюскинцев, Стрелочников, переулку Невьянскому, Вокзальной, Стрелочников, Челюскинцев и далее по маршруту.

Автобус № 60 («ТРЦ «Карнавал» – Синие камни») пройдет по улицам Челюскинцев, Стрелочников, переулку Невьянскому, Стрелочников, Челюскинцев, Гражданской, Машинистов, Готвальда, далее по маршруту.

Кроме того, транспортники отменят остановки «Стрелочников» и «Готвальда – Черепанова», но введут «Управление дороги» на Челюскинцев и остановку «Готвальда».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

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