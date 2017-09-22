Мэрия Екатеринбурга предложила увеличить зарплату чиновников на 12 миллионов рублей

Екатеринбургские депутаты рассмотрят вопрос об индексации зарплат муниципальных служащих на общую сумму 12 млн 250 тыс. рублей в год. Соответствующий проект в городскую думу внесла администрация Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ касается выборных должностей местного самоуправления (сотрудники счетной палаты, сотрудники избирательной комиссии), чиновников мэрии и районных администраций, депутатов городской думы, работающих на постоянной основе и сотрудников аппарата ЕГД.

В случае принятия проекта должностные оклады муниципальных чиновников высшей группы увеличатся с 27,3 тысяч до 36,2 тысяч рублей, чиновников главной группы – с 27,5 тысяч до 28,7 тысяч рублей. Руководящий состав городской счетной палаты будет получать зарплату 36,2 тысяч рублей, специалисты главной группы – 28,7 тысяч рублей.

Изменения, если их одобрит городская дума, вступят в силу с 1 января 2018 года. Добавим, что к должностным окладам муниципальных служащих плюсуются различные коэффициенты, премии и надбавки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

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