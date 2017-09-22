Пятница, 22 сентября 2017, 11:22 мск

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Екатеринбург

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Мэрия Екатеринбурга предложила увеличить зарплату чиновников на 12 миллионов рублей

Мэрия Екатеринбурга предложила увеличить зарплату чиновников на 12 миллионов рублей

Екатеринбургские депутаты рассмотрят вопрос об индексации зарплат муниципальных служащих на общую сумму 12 млн 250 тыс. рублей в год. Соответствующий проект в городскую думу внесла администрация Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ касается выборных должностей местного самоуправления (сотрудники счетной палаты, сотрудники избирательной комиссии), чиновников мэрии и районных администраций, депутатов городской думы, работающих на постоянной основе и сотрудников аппарата ЕГД.

В случае принятия проекта должностные оклады муниципальных чиновников высшей группы увеличатся с 27,3 тысяч до 36,2 тысяч рублей, чиновников главной группы – с 27,5 тысяч до 28,7 тысяч рублей. Руководящий состав городской счетной палаты будет получать зарплату 36,2 тысяч рублей, специалисты главной группы – 28,7 тысяч рублей.

Изменения, если их одобрит городская дума, вступят в силу с 1 января 2018 года. Добавим, что к должностным окладам муниципальных служащих плюсуются различные коэффициенты, премии и надбавки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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