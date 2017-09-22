В Екатеринбурге сожгли килограмм конопли и два кило других наркотиков (ФОТО)

Транспортные полицейские Екатеринбурга сегодня уничтожили изъятые у осужденных преступников наркотики, ранее фигурировавшие в уголовных делах в качестве вещдоков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО, на глазах полиции в печь отправились в общей сложности 3 килограмма 200 граммов наркотиков. Среди уничтоженного: свыше килограмма конопли, около одного килограмма синтетического наркотика JWH, 24 грамма марихуаны и килограмм различных наркотических средств синтетического происхождения. Все вышеперечисленные вещества были приобщены в качестве вещественных доказательств к 26 уголовным делам.

Как рассказали в следственном отделе ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, процедура уничтожения изъятых вещественных доказательств проводится регулярно. Уничтожению подлежат вещдоки, принадлежавшие подсудимым, в отношении которых постановленный судом приговор, вступил в законную силу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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