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В Нижнем Тагиле иномарка из-за ДТП врезалась в дорожный знак, который упал на пенсионерку

В Нижнем Тагиле иномарка из-за ДТП врезалась в дорожный знак, который упал на пенсионерку

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП в Нижнем Тагиле, где на пенсионерку рухнул дорожный знак после столкновения двух иномарок. Женщина получила тяжелые травмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня на перекрестке улиц

Вагоностроителей и Тимирязева. По предварительным данным, 32-летний мужчина на Toyota Corolla не уступил дорогу и протаранил Nissan Coub, которым управлял 23-летний молодой человек. После столкновения Nissan въехал в опору дорожного знака. От удара автомобиль перевернуло набок, а сам знак упал на 67-летнюю женщину, стоящую на тротуаре.

По информации областного УГИБДД, прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пенсионерки закрытую черепно-мозговую травму, перелом предплечья и сотрясение головного мозга. С места ДТП женщину доставили в одну из больниц Нижнего Тагила. Водителям обеих машин помощь медиков не потребовалась.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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