В Екатеринбурге в туалете в ТЦ «Глобус» нашли труп мужчины

В Екатеринбурге в туалете торгового центра «Глобус» нашли труп мужчины, что вызвало небольшой переполох среди посетителей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас я в «Глобусе», труп в мужском туалете, дверь закрыта и стоит охранник перед дверью», – написала в паблике жительница Екатеринбурга Варвара Короткевич. По ее словам, сейчас рядом с ТЦ стоят несколько машин полиции и скорой помощи.

По информации СУ СКР по Свердловской области, смерть мужчины носит некриминальный характер. По крайней мере, никаких признаков насильственной смерти нет. Однако точную причину его гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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