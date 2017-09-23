В Екатеринбурге иномарка сбила 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Вчера вечером в Екатеринбурге напротив дома №19 по улице Народной Воли в ДТП пострадал ребенок-пешеход. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем «Фольксваген Поло». За рулем иномарки находился 50-летний мужчина, имеющий стаж вождения 13 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления ГИБДД, водитель допустил наезд левой передней частью автомобиля на ребенка. В результате аварии мальчик 2007 года рождения доставлен в ДГКБ № 9, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, СГМ.

Обстоятельства ДТП с несовершеннолетним будут установлены в ходе дознания. По окончании проверки Госавтоинспекция примет мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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