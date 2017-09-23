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В Екатеринбурге изменился маршрут троллейбусов из-за закрытия улицы Посадской

В Екатеринбурге изменился маршрут троллейбусов из-за закрытия улицы Посадской

С пятницы коммунальные службы ведут ремонт теплотрассы на улице Посадской. В связи с работами участок от Репина до Гурзуфской закрыт для движения всех видов транспорта.

Троллейбусы № 3 и № 7, следующие до станции «Посадская» в юго-западном направлении, изменили схему движения в эти выходные дни. Как сообщает Трамвайно-троллейбусное управление, маршрут № 3 идет со станции «Коммунистическая» до Центральной гостиницы, № 7 следует с «Академической» до станции «Ботаническая».

С 9 часов утра 25 сентября троллейбусы вернутся к привычной схеме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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