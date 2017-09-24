Альпинисты из Екатеринбурга разбились в горах Башкирии

В Башкирии на горном хребте Инзерские зубчатки вчера днем разбились два альпиниста из группы екатеринбургских туристов. 25-летняя девушка и 31-летний мужчина сорвались со скалы высотой около 20 метров. Девушка погибла сразу, парень получил множественные переломы и доставлен в районную больницу города Белорецка.

По информации РБК-Уфа, спасатели прибыли на место происшествия более чем через четыре часа, так как проехать к горному хребту возможно только на грузовых вездеходах. Путь от ближайшего поселка Тирлян до Инзерских зубчаток занимает полтора-два часа. Пострадавший альпинист был доставлен в поселок через шесть часов. Самую сложную часть пути, по скалам и бездорожью, его несли случайно оказавшиеся рядом туристы.

По факту гибели девушки и травмирования мужчины начата доследственная проверка, сообщили в следственном управлении СКР по Башкортостану. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователь выехал для осмотра места происшествия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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