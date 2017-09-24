Свердловские метеорологи вновь предупреждают о заморозках

Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о резком похолодании. В ночные часы 25 сентября в Свердловской области ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –4 градусов.

С наступлением осенних холодов сотрудники МЧС начали общественные рейды по жилым домам, чтобы проверить, как используются приборы для обогрева и напомнить жителям правила безопасности. В Екатеринбурге ревизоры совместно с полицейскими проверили дома, где проживают семьи группы социального риска с несовершеннолетними детьми. Печи в большинстве домов оказались исправны и готовы к отопительному сезону, лишь у некоторых несознательных домовладельцев отсутствовали предтопочные листы. А вот состояние электрохозяйства вызвало у сотрудников МЧС куда больше вопросов. Огнеборцы обратили внимание жильцов, что соединенные скрутками провода с нарушенной изоляцией легко могут стать причиной короткого замыкания и серьезного пожара и настойчиво рекомендовали устранить все недочеты, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Кировграде к обходу жилых домов подключились представители местного казачества. Вместе со спасателями они раздавали домовладельцам тематические памятки о профилактике пожаров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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