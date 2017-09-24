Две женщины сорвались с 7 этажа, спасаясь от пожара в доме на Волгоградской (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня сгорела квартира в девятиэтажном жилом доме на улице Волгоградской. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. По некоторым данным, в момент возгорания в квартире на 7 этаже находились четыре человека, в том числе маленький ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, тревожное сообщение поступило в 16:06. Первые пожарные прибыли на место происшествия в считанные минуты, развернули автолестницу и по ней поднялись на балкон горящей квартиры. Не обнаружив людей в помещении, спасатели приступили к тушению огня. Пожарные другого подразделения протянули рукав по лестничным маршам на 7-й этаж, вскрыли дверь горящей квартиры и начали подавать воду в очаг пожара, чтобы не допустить распространения огня. На тушение пожара ушло 20 минут, общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

По данным МЧС, в момент возникновения пожара в квартире находились 4 человека, среди них есть пострадавшие. Еще до прибытия пожарных они пытались спуститься на балкон 6 этажа, спасаясь от огня. Портал E1.RU со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщил, что в горящем помещении были две женщины, мужчина и шестимесячный ребенок. Мужчина сразу спас малыша, спустив его на нижний этаж, но женщины были нетрезвы и сорвались. Обе они остались живы, их увезли в больницу с травмами.

Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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