В Екатеринбурге маршрутка насмерть сбила пешехода, сидевшего на дороге

В Екатеринбурге полиция устанавливает обстоятельства ДТП, случившегося сегодня в 4 часа утра на улице Таватуйской. Маршрутный автобус №14 сбил пешехода, который сидел на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте, его личность устанавливают.

Как уточнили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу, рано утром маршрутка двигалась со стороны переулка Теплоходного в направлении улицы Надеждинской, когда наехала на пешехода, сидевшего на проезжей части.

«Все точные обстоятельства этого ДТП, включая личность погибшего, будут установлены сотрудниками полиции в ходе начавшегося разбирательства, – добавили в пресс-службе. – ГИБДД Екатеринбурга настоятельно рекомендует водителям проявлять чрезвычайную бдительность, особенно при движении в темное время суток, чтобы избежать наездов на пешеходов, внезапно появляющихся, в нарушении ПДД, на проезжей части».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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