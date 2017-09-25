Мэра Носова обязали вывезти мусор из захламленной квартиры в Нижнем Тагиле

Администрацию Нижнего Тагила обязали вывезти мусор из захламленной квартиры, из которой по всему дому распространялся ужасный запах. Ранее жители неоднократно писали письмо на имя главы города Сергея Носова, но до вмешательства прокуратуры мэрия бездействовала.

Жители Нижнего Тагила обратились в прокуратуру Дзержинского района с жалобами на то, что в доме №1 по улице 9 Января в муниципальной квартире скопились горы мусора, от которых распространяется ужасный запах на весь дом. Из-за свалки в квартире во всем доме появились насекомые и грызуны, царила страшная антисанитария. При этом тагильчане неоднократно писали обращение на имя мэра Сергея Носова, поскольку захламленное жилье находится в собственности муниципалитета, но мэрия никак не реагировала.

В результате прокурорской проверки установлено, что действительно в доме № 1 по ул. 9 Января имеется муниципальная квартира № 117, в которой до сентября 2015 года проживал наниматель. Мужчина вел асоциальный образ жизни и умудрился захламить квартиру – складировал там мусор, хлам. В 2015 году мужчина умер, после его смерти мусор частично вывезли. Но далеко не весь. Отходы продолжали источать неприятный мусор, в доме завелись тараканы и мыши.

«Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила в интересах жителей дома в суд направила исковое заявление о понуждении администрации города привести муниципальное жилое помещение в пригодное для проживания состояние путем вывоза мусора и проведения мероприятий по дезинфекции и дератизации. Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ближайшее время мэрия города должна освободить квартиру от свалки отходов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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