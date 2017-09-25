Жителя Кировграда осудили на 10 лет «строгача» за убийство брата кувалдой (ФОТО)

В Кировграде на 10 лет строгого режима осудили 26-летнего мужчину, который кувалдой убил своего сводного брата. Братья вместе выпивали, поссорились, и один из них ударил второго кувалдой по голове.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, инцидент произошел 7 апреля вечером в доме на улице Свердлова в Кировграде. Соседи сообщили в дежурную часть, что в одной из квартир происходит скандал. По указанному адресу был направлен наряд патрульно-потовой службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тело мужчины, лежащее на диване с разбитой головой, и задержали молодого человека, находившегося в этой же квартире и попытавшегося скрыться.

«Потерпевшим оказался местный житель 1985 года рождения, ранее судимый за грабеж, угон, кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и разбой. Задержанный 26-летний ранее не судимый гражданин пояснил, что приходится жертве сводным братом. Они вместе распивали спиртное, в ходе застолья поссорились, молодой родственник схватил кувалду и ударил ею оппонента по голове», – уточнили в пресс-службе.

Кировградский городской суд приговорил убийцу у 10 годам колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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