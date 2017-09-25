В Богдановиче ночью сгорел магазин «Монетка» со всеми продуктами

В Богдановиче сегодня ночью сгорел магазин «Монетка». Как сообщают очевидцы, пламя и столб дыма были видны из всех концов города. Площадь пожара составила 300 квадратных метров: сгорело и торговое оборудование, и продукты.

Как сообщают в соцсетях жители Богдановича, пожар в магазине «Монетка» было видно отовсюду. Огонь распространился очень быстро, в итоге полыхал весь магазин.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 23:30.

«На площади 300 кв. м сгорели кровля, торговое оборудование, продуктовые товары, повреждены стены здания магазина. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 14 человек личного состава. В 00:14 локализован, в 01:15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:30», – уточнили в МЧС.

К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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