Свердловское заксо утвердило четверку министров Куйвашева за считанные секунды

Вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, а также министр финансов Галина Кулаченко и министр соцполитики Андрей Злоказов сохранили свои посты в правительстве Свердловской области. Их кандидатуры, предложенные губернатором Куйвашевым, были утверждены сегодня на заседании заксобрания. Депутаты не задали претендентам ни единого вопроса и приняли решение без обсуждения всего за несколько секунд, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, ранее четыре кандидатуры министров одобрила фракция «Единой России» областного парламента.

После этого состоялся пресс-подход губернатора Евгения Куйвашева, на котором глава региона пообещал полностью сформировать областное правительство к концу октября. Он анонсировал перемены в кабинете министров, но не назвал конкретных фамилий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.17

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