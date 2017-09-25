Два алапаевских посёлка вычеркнули из перечня труднодоступных

Свердловское заксобрание одобрило в первом чтении законопроект, которым перечень отдалённых и труднодоступных населённых пунктов сокращается на два наименования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», перед областными депутатами выступил председатель думы МО Алапаевское Иван Мельников. Он рассказал, что речь идёт о посёлках Гаранинка и Каменский. В первом проживает 112 человек, во втором – 52. В Гаранинку до недавнего времени можно было добраться только по узкоколейной железной дороге, которую пришлось разобрать – она пришла в негодность, так как проходила по болотам. Теперь к посёлку ведёт новая автодорога, и, по словам Мельникова, до райцентра можно добраться по ней за 10 минут.

Посёлок Каменский стал труднодоступным в 2012 году, когда паводком снесло мост, ведущий на «большую землю». Сейчас мост восстановлен.

Напомним, перечень труднодоступных населённых пунктов является приложением к Избирательному кодексу Свердловской области. В сёлах и деревнях, входящих в этот список, при проведении выборов любого уровня организуется досрочное голосование.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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