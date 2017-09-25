Екатеринбуржец засудил автосалон за «рекламную» цену автомобиля

Житель Екатеринбурга отсудил у автосалона «Автомир Премьер» 10 тысяч рублей за допущенную ошибку в информации о продаже автомобиля марки Renault Captur. На сайте организации стоимость машины была указана 111 097 рублей, хотя на самом деле цена иномарки у дилера превышала 1 миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Свердловского областного суда, мужчина заинтересовался выгодным предложением и забронировал Renault Captur на сайте. Но когда он обратился в автосалон, ему отказались продавать машину по указанной цене. Клиент адресовал руководству салона претензию, но и она результатов не дала.

Тогда екатеринбуржец подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, требуя с автосалона исполнить договор публичной оферты по продаже автомобиля по цене 111 097 рублей или выплатить разницу в стоимости иномарки (у дилера ООО «Автобан-Березовский-Плюс» машина продается за 1 098 970 рублей). Также истец настаивал на взыскании упущенной выгоды в размере 190 тысяч рублей, равной стоимости аренды похожего автомобиля, а также компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей и почтовых расходов.

Во время судебного разбирательства представитель автосалона пояснил, что информация на сайте компании являлась рекламой, а не публичной офертой, так как не содержала всех условий договора купли-продажи автомобиля. Также ответчик отметил, что новый Renault Captur не может стоить 111 097 рублей, а информация о его стоимости, ранее размещенная на сайте, является очевидной ошибкой.

Суд удовлетворил требования истца частично. В пользу клиента с ООО «Автомир Премьер» взыскано 10 763 рубля, в том числе 10 тысяч – компенсация морального вреда, 463 рубля – почтовые расходы, 300 рублей – госпошлина. Требование екатеринбуржца о компенсации морального вреда суд признал законным, так как ответчик был обязан своевременно предоставить потребителю достоверную информацию о товаре для последующего правильного выбора. Во взыскании упущенной выгоды было отказано, так как не было представлено доказательств убытков мужчины по вине автосалона.

Не согласившись с выводами районного суда, екатеринбуржец подал апелляцию. Однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора и оставил его в силе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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