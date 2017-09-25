Связисты назвали самые популярные у школьников приложения для учебы

В сентябре школьники и студенты Урала «прокачали» магазины мобильных приложений. По данным связистов, спрос на учебные программы в смартфоне подскочил на треть, а интернет-трафик в первые две недели учебного года вырос на 15%. Обзор мобильных шпаргалок и приложений-репетиторов представил «Мегафон».

30% мобильного трафика в сети оператора приходится на абонентов младше 20 лет. При этом молодежь использует интернет в 2,5 раза активнее, чем голосовую связь, и качает в 2 раза больше мегабайтов, чем пользователи старшего возраста.

«Скачок популярности мобильного интернета могла спровоцировать наша акция «Дарим планшет за покупку смартфона ZTE» – ей воспользовался каждый второй покупатель в розничной сети «Мегафона». Поддержка 4G-стандарта, надежность и доступная цена – ключевые требования к смартфону для школьника. А мобильные приложения помогают справляться с учебной нагрузкой», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Мегафона» на Урале Сергей Алферов.

«Мегафон» определил самые популярные приложения для учебы. «Краткие содержания книг Брифли», актуальные не только для школы, но и для вузовского курса; «Википедия»; Photomath – камера, которая распознает символы и решает уравнения; Brainly, или «Знания» – платформа взаимопомощи для школьников, где можно задавать вопросы или самому отвечать на них.

Екатеринбург, служба информации

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