Свердловские полицейские обнаружили на свалке нелегальных гастарбайтеров (ФОТО)

Свердловские полицейские при поддержке бойцов спецподразделения провели очередной рейд в рамках операции «Нелегальный мигрант». На этот раз силовики проверяли территорию полигона твердых отходов в Верхнепышминском районе.

На свалке правоохранители обнаружили 71 гастарбайтера. При проверке у 19 иностранцев выявлены нарушения пребывания на территории России. По результатам операции 14 мигрантов оштрафованы, а пятеро будут выдворены на родину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По словам замначальника отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции капитана полиции Кирилла Слизова, на полигоне иностранцы занимались сортировкой мусора.

Жили здесь же в домиках в антисанитарных условиях. По итогам рейда выявлено четыре нарушения правил привлечения и использования труда мигрантов, предусмотренных статьей 18.15. КоАП РФ.

Сейчас полиция устанавливает работодателя гастарбайтеров для привлечения его к ответственности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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